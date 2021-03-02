مصطفى قمر يشيد بأداء محمد طعيمة من كواليس "فارس بلا جواز"

نشر الفنان مصطفى قمر صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "فارس بلا جواز" والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وكتب مصطفى قمر: " من الفصل الرابع الدكتور المجنون، محمد طعيمة ده عاااالمي مش بابطل ضحك في المشاهد بتاعتنا حبيبي يا طعيمة ياعاقل جدا".





وتفاعل عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وانهالت التعليقات، والتي من أبرزها ما يلي:

- بالتوفيق انشالله 😂😂😂😂😂

- ده علي كده نهاية المسلسل اكيد هيكون في العباسية.

- منتظرينك يا نجم.

ويشارك مصطفى قمر، فى بطولة العمل كل من محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارة ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى.