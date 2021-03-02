العين الإماراتي يستهدف التعاقد مع الفرنسى سمير نصري





وحسب صحيفة " الرؤية " الإماراتية، فأن نادي العين يبحث عن بديل للاعبه الياباني شويا ناكجيما الذي تعرض لإصابة قوية ستغيبه لفترة طويلة عن الفريق.





وأشارت الصحيفة إلى أن أسهم سمير نصري في الانتقال للعين ارتفعت بشكل كبير، خاصة بعد تواجده حاليًا في دولة الإمارات.





ويسعى العين لتعويض غياب ناكجيما، قبل خوضه غمار الملحق المؤهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.





وسبق لـ سمير نصري اللعب لفريقي ارسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ومثل المنتخب الفرنسي.

أكدت تقارير صحفية، أن نادي العين الإماراتي يستهدف التعاقد مع الفرنسي سمير نصري لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.