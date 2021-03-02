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محافظات

انطلاق فعاليات المسابقة الفنية للأطفال في الأقصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:38 م
جامعة الاقصر
جامعة الاقصر
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شمس يونس
أعلن الدكتور يوسف محمود عميد كلية فنون جميلة بالاقصر، انطلاق فعاليات المسابقة الفنية للاطفال والتى تنظمها منظمة المدن التاريخية على هامش المؤتمر العالمي السابع عشر للمنظمة والذى سيقام فى كازان _ روسيا فى شهر يونيو 2021. 


أوضح عميد كلية فنون جميلة ان المسابقة تستهدف المواهب من الأطفال من سن 9 الى 13 سنة .

واشار الى انه سيتم تنظيم معرض للأعمال الفنية المشاركة تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الاقصر يوم 15 أبريل المقبل لتكريم الأعمال الفنية الفائزة والمختارة من قبل لجنة التحكيم والتى سوف تشارك فى المسابقة الفنية الدولية المنعقدة فى كازان بروسيا.
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