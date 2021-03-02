شقيق جورج فلويد يشارك في ألبوم غنائي يندد بالعنصرية ضد السود بأمريكا .. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر فيها تيرانس فلويد بعد أن تمكن من تحقيق حلم شقيقه الراحل، جورج فلويد الذي قتل على أيدي ضباط الشرطة الأمريكية، وذلك بمشاركته في إصدار ألبوم موسيقي يتضمن أغاني احتجاجية ضد العنصرية تجاه السود في الولايات المتحدة.











جورج فلويد الذي خاض قبل عدة سنوات تجربة موسيقية في نوع الهيب هوب في هيوستن، تحول بعد وفاته إلى رمز للمقاومة ضد عنصرية الشرطة في أمريكا وعدة بلدان اخرى، حيث أثار حادث مقتله العديد من المظاهرات في الكثير من العواصم.