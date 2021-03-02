شقيق جورج فلويد يشارك في ألبوم غنائي يندد بالعنصرية ضد السود بأمريكا .. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر فيها تيرانس فلويد بعد أن تمكن من تحقيق حلم شقيقه الراحل، جورج فلويد الذي قتل على أيدي ضباط الشرطة الأمريكية، وذلك بمشاركته في إصدار ألبوم موسيقي يتضمن أغاني احتجاجية ضد العنصرية تجاه السود في الولايات المتحدة.
جورج فلويد الذي خاض قبل عدة سنوات تجربة موسيقية في نوع الهيب هوب في هيوستن، تحول بعد وفاته إلى رمز للمقاومة ضد عنصرية الشرطة في أمريكا وعدة بلدان اخرى، حيث أثار حادث مقتله العديد من المظاهرات في الكثير من العواصم.
يأتي المشروع الذي فضل تيرانس وفرقته تسميته "بدون عنوان" والمقرر إطلاقه بعد عام من وفاة جورج فلويد، في أعقاب تاريخ طويل من مطالب تحقيق العدالة العرقية وشعارات الاحتجاج التي رفعتها الكثير من الجمعيات وكذلك أغلب الأغاني الموسيقية الشعبية الأمريكية.
يتضمن الألبوم بعض الأغاني التي تحمل عبارات جريئة، مثل الأغنية الرئيسية نشيد الاحتجاج التي تستخدم عبارات "لا عدالة ولا سلام" التي استخدمت خلال الاحتجاجات، ويظهر القس ماكول وأعضاء الكورال من مركز غريس تابيرناكل المسيحي في بروكلين في كليب الأغنية المتاحة حاليًا للشراء والبث على منصات آي تيونز وأمازون موسيقى ويوتيوب.