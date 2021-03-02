ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنبي يكشف موقفه النهائي من تحمل تكلفة المسحات الطبية للفريق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:43 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف عبدالناصر محمد مدير الكرة في نادي انبي عن موقف النادي من تحمل تكاليف المسحات الطبية عقب قرار اتحاد الكرة في هذا الشان بالاضافة لدفع 3 ملايين جنيه قيمة المسحات خلال الفترة الماضية 

وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات عبر اثير " اون سبورت اف ام " ان اللجنه الطبيه لـ اتحاد الكرة ارسلت خطاب بشان اجراء مسحة طبيه كل مباراتين للفريق

وأضاف ان النادي كان تلقي خطاب من اللجنه الخماسية بتحمل الاتحاد تكلفه 33 مسحة لكل مباراة والاندية تتحمل الزيادة من عمال واجهزة طبيه وفنية 

وتابع أن الاندية تعاني حاليا من ضعف الموارد المادية بسبب تبعات ازمة فيروس كورونا المستجد مشددا ان عقد اي للاعب يصرف  منه 25% ضرائب ورسم توثيق 3% ورسم تنمية من 3 إلى 7% والوكيل 10%

وتساءل "أين الموارد في ظل جائحة كورونا؟ من أين نأتي بالأمول؟ "

وأضاف ان اتحاد الكروة يجب ان يدعم الاندية في ظل تلك الازمة وعدم مطالبتها بـدفع اي مبالغ ماليه 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأندية الشعبية تعاني ماليا.. المصري: لم نتلق خطابا من الجبلاية بأي مديونيات.. تفاصيل

اتحاد الكرة يخاطب أندية الدوري لتحمل تكاليف مسحات كورونا.. المصري البورسعيد: نعاني ماليا.. الإسماعيلي: ليس لدينا أموال ندفعها.. والمقاصة: القرار يعكس حالة تخبط

فرج عامر يرد على مطالبة اتحاد الكرة للأندية بقيمة مسحات كورونا: سنجريها بسعر أرخص

مسحات كورونا تثير أزمة.. الجبلاية تتمسك بتحصيل المديونية والأندية ترفض وتفتيش الوزارة يترقب

رئيس البنك الأهلي يكشف موقف النادي من تحمل تكلفه المسحات الطبية

قرار غير رسمي.. اتحاد الكرة يلغي مسحات الدوري ويجهز خطة حال ظهور إصابات

ترشيحاتنا

تشريعية النواب توافق على إلغاء ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

أول تعليق من عميد حقوق سوهاج على واقعة سؤال أشرف بن شرقي بامتحان القانون الدولي

هاني أبو ريدة فاز بالتزكية.. شوبير يكشف عن اسم رئيس الكاف الجديد

إيجابية المسحة الثانية لـ نجلاء بدر.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ 3 نجوم بعد إصابتهم بـ كورونا

أخبار الرياضة.. نقل رضا عبد العال إلى المستشفى.. الغندور يهاجم ميدو.. وسؤال مثير للجدل عن أشرف بن شرقي في امتحان الحقوق

لا يزيد عمره عن عامين.. القصة الكاملة لعلاج طفل من ضمور العضلات بـ 34 مليون جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد في مصر | صور

لخسارة الوزن في أسبوع .. تناول هذه الفاكهة وشاهد النتيجة

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب