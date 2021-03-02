إنبي يكشف موقفه النهائي من تحمل تكلفة المسحات الطبية للفريق

كشف عبدالناصر محمد مدير الكرة في نادي انبي عن موقف النادي من تحمل تكاليف المسحات الطبية عقب قرار اتحاد الكرة في هذا الشان بالاضافة لدفع 3 ملايين جنيه قيمة المسحات خلال الفترة الماضية





وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات عبر اثير " اون سبورت اف ام " ان اللجنه الطبيه لـ اتحاد الكرة ارسلت خطاب بشان اجراء مسحة طبيه كل مباراتين للفريق





وأضاف ان النادي كان تلقي خطاب من اللجنه الخماسية بتحمل الاتحاد تكلفه 33 مسحة لكل مباراة والاندية تتحمل الزيادة من عمال واجهزة طبيه وفنية





وتابع أن الاندية تعاني حاليا من ضعف الموارد المادية بسبب تبعات ازمة فيروس كورونا المستجد مشددا ان عقد اي للاعب يصرف منه 25% ضرائب ورسم توثيق 3% ورسم تنمية من 3 إلى 7% والوكيل 10%