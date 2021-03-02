ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين من خلال صفحتين على فيس بوك

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:21 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بإنشاء صفحتين على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بأسماء وهمية للنصب والإحتيال على المواطنين بإيهامهم بقدرته على توفير منتجات شركتين( للأجهزة الكهربائية - الهواتف المحمولة ) لهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر خدمة "الدفع الإلكترونى" .

وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول – 14حافظة لشرائح هواتف محمولة تابعة لإحدى شركات الإتصالات فارغين إستخدمها المتهم فى إرتكاب جرائمه – 2 كارت فيزا) وبفحصهم تبين وجود أثار ودلائل على قيامة بالنصب على العديد من المواطنين من خلال الأسلوب الإجرامى المشار إليه .

بمواجهته إعترف بإرتكابه تلك الوقائع لتحقيق مكاسب مادية وإنفاقه كافة المبالغ المالية المتحصل عليها من جراء جرائمه
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القبض على مسجل ينتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين في الإسماعيلية

الداخلية فى يوم .. حملات على وكر لتجارة المخدرات بسوهاج .. سقوط نصابي السوشيال ميديا .. مداهمة مخازن بيع أسطوانات الاكسجين قبل بيعها سوق سوداء

رسائل تليفونية مجهولة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين

مبروك كسبت جايزة.. حيلة جديدة يستخدمها النصابون للاستيلاء على أموال عملاء البنوك

ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

ضبط شخص اخترق حسابات مواطنين على الفيس بوك وابتزهم

ترشيحاتنا

قرار إماراتي عاجل بشأن العمالة الوافدة

غضب في ليفربول بسبب شوقي غريب

ميدو يفجر مفاجأة عن سر تراجع أداء ونتائج بيراميدز .. تفاصيل

بجبمسوت أبيض .. إيمى طلعت زكريا تتألق عبر إنستجرام

رد فعل مفاجئ لـ عروس بعد انفصالها عن خطيبها قبل الزفاف مباشرة.. شاهد

بدون أدوية.. أطعمة مفيدة لعلاج الإمساك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد في مصر | صور

لخسارة الوزن في أسبوع .. تناول هذه الفاكهة وشاهد النتيجة

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب