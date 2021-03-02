ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين من خلال صفحتين على فيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بإنشاء صفحتين على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بأسماء وهمية للنصب والإحتيال على المواطنين بإيهامهم بقدرته على توفير منتجات شركتين( للأجهزة الكهربائية - الهواتف المحمولة ) لهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر خدمة "الدفع الإلكترونى" .





وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول – 14حافظة لشرائح هواتف محمولة تابعة لإحدى شركات الإتصالات فارغين إستخدمها المتهم فى إرتكاب جرائمه – 2 كارت فيزا) وبفحصهم تبين وجود أثار ودلائل على قيامة بالنصب على العديد من المواطنين من خلال الأسلوب الإجرامى المشار إليه .





بمواجهته إعترف بإرتكابه تلك الوقائع لتحقيق مكاسب مادية وإنفاقه كافة المبالغ المالية المتحصل عليها من جراء جرائمه

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .