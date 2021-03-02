رشا راغب تستعرض فلسفة مشروع قانون الأكاديمية الوطنية للتدريب أمام تشريعية النواب

استعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب امام لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم فلسفة مشروع قانون الأكاديمية الأكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب الذي تقدمت به لمجلس النواب









قالت في كلمتها امام اللجنة :" في ضوء مانتطلع إليه من تعاون مثمر وبناء وتكامل للجهود بين مختلف مؤسسات الدولة فان الأكاديمية الوطنية لتدريب بحكم المادة (١٣٨) من الدستور التي تقضي بحق كل مواطن في تقديم مقترحاته مكتوبة الي مجلس النواب في اي من المسائل العامة .وإعمالآ لحكم المادة (٢٥٦) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تقضي بحق كل مواطن في تقديم مقترحاته الي المجلس فيما يتعلق بتعديل القوانين واللوائح وتطوير اي من الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التي تتبعها أجهزة الدولة أو الإدارة المحلية أو غيرها.





وتابعت : "يشرفني أن أتقدم لمعاليكم بطلب طرح فلسفة مشروع قانون الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب حيث أن هذا الموضوع من الأمور ذات الأهمية العامة التي تتطلب مناقشتة في أحدي لجان المجلس المختصة كما يتطلب دراسة من القامات القانونية المتخصصة والموجودة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.









واستعرضت الدكتورة رشا راغب انجازات الاكاديمية خلال عامين ونصف بكل المحافظات مؤكدة ان ذلك ساعد في اعداد بنود القانون.





قالت خلال استعراض حول نشاط الاكاديمية وقرار انشائها إنه تم بناء الاكاديمية على احدث الطرق التكنولوجية لصناعة قيادات متكاملة





واكدت راغب ان التدريب قدم لشرائح مختلفة داخل وخارج الدولة من يونيو 2018 حتى الان ووصل عدد المتدربين الى 4 الاف و700 متدرب





واشارت رشا راغب الى ان الاكاديمية وافكار عديدة انبثقت من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.





أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.