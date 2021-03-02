غضب مسئولي سموحة بسبب الأخطاء التحكيمية

سادت حالة من الغضب بين مسئولي نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي تجاه بعض الحالات التحكيمية خلال مواجهة فريقه نادي الجونة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري والذي انتهي بالتعادل الإيجايبي "2-2".

هدد فرج عامر رئيس نادي سموحة بالانسحاب من مسابقة الدوري، بسبب الحالات التحكيمية في مباراة الموج الأزرق ضد الجونة.













ويري مسئولو سموحة وجود بعض الأخطاء التحكيمية خلال خوض المباريات ببطولة الدوري المصري .













و افتتح سموحة التسجيل عن طريق مصطفى فتحي المعار من نادي الزمالك، من كرة استلمها من على حدود منطقة الجزاء وسددها بطريقة رائعة على يسار حارس الجونة، في الدقيقة 11.









وفي الدقيقة 33، تمكن الجونة من إدراك التعادل من ركلة جزاء سددها بنجاح عمر السعيد المعار من الزمالك.









وحصل الجونة على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 54، نجح عمر السعيد في تحوليها إلى هدف.









وفي الدقيقة 91، تمكن مصطفى فتحي من تسجيل هدف التعادل لسموحة من ركلة جزاء ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.









وبدأ الجونة المبارة بالتشكيل التالي:





أحمد عادل عبد المنعم - محمد نجيب - زياد الجيوشي - جونثان - العربي بدر- أكا - نور السيد - عموري - محمود شبراوي - مبوبو - عمر السعيد.









بينما بدأ سموحة اللقاء بالتشكيل الآتي:





الهاني سليمان - محمد الترهوني - محمود البدري - محمد محسن - أطهر الطاهر - أحمد حمص - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - محمد كناريا- عبد الكبير الوادي - ديريك نيسيبامبي.