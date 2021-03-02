أشرف قاسم يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

حرص أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي عقد جلسة مع اللاعبين اليوم الثلاثاء.
وطالبهم بالعودة إلى المسار الصحيح، خاصة أن الفترة الحالية حساسة للغاية ولن تتحمل أي تخاذل من جانب أي لاعب.
وشدد المشرف العام على أنه سيتم توقيع عقوبات على المقصرين مهما كانت أسمائهم أو القيمة التي يمثلوها مع الفريق الأبيض.
وكان الزمالك تعادل بالأمس مع وادي دجلة سلبيًا بالجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري العام.
ليواصل الفريق الأبيض مسلسل إهدار النقاط السهلة في بطولة الدوري العام، بعد التعادل من قبل مع أسوان والخسارة من غزل المحلة.
وهذا بخلاف التعادل مع بيراميدز في بداية الموسم، ليفقد الزمالك النقطة التاسعة في مشوار منافسته بالمسابقة المحلية.