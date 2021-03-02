ضبط حشيش بمليون و400 ألف جنيه بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة من ضبط (شخصين– لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (200 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وذلك حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون و400 ألف جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .