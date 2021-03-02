ضبط حشيش بمليون و400 ألف جنيه بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة من ضبط (شخصين– لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (200 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وذلك حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



