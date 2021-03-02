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رياضة

بالأيام.. ليفربول أكثر الفرق المتضررة من الإصابات في البريميرليج هذا الموسم.. وتشيلسي الأقل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:15 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشرت شبكة "سكاي سبورتس"، قائمة بإصابات فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتصدر نادي ليفربول القائمة، حيث بلغت أيام الغياب للاعبين المصابين عن الفريق هذا الموسم 1029 يومًا، وأتى وراءه كريستال بالاس بـ 861 يومًا لغياب لاعبيه المصابين.

وحل نيوكاسل في المركز الثالث بـ 760 يومًا، فساوثهمبتون في المركز الرابع بـ 708 أيام.

وحل نادي تشيلسي في المركز العشرين والأخير كأقل الفرق المتضررة من الإصابات هذا الموسم، حيث غاب لاعبوه المصابين عن الفريق 276 يومًا فقط، يليه نادي ارسنال بـ 354 يوم.

ويعاني ليفربول من العديد من الإصابات هذا الموسم وبالأخص في خط الدفاع، وعلى رأس تلك الإصابات، إصابة فيرجيل فان دايك منذ العام الماضي، بقطع في الرباط الصليبي.

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