جريندو وموسى يقودان هجوم المصري أمام بيراميدز





وجاء تشكيل المصري كالتالي :-



حراسة المرمي : أحمد مسعود

الدفاع:- عمر كمال - إسلام صلاح - فريد شوقى - سعيدو

فى الوسط: أحمد شديد - علاء عطا - محمد عنتر - أموتو أوجستين

فى الهجوم: محمد جريندو - عمرو موسى

وبينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من" أحمد دعدور - أحمد جمعة - حسن على - حجاج عويس - أحمد رفعت - إيزى ايميكا - مصطفى سلطان - كزادى كيسونجو - محمد نعمان صالح.

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي بيراميدز في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 13 والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.