شاهد.. انجي المقدم تتألق بفستان أنيق في أحدث جلسة تصوير

وتألقت انجي المقدم بفستان أنيق من التل، باللون الأخضر الفاتح،
وشفاف من منطقة البطن، وأكملت الاطلالة بميك اب يبرز جمالها، وحرصت على ارتداء قفازات
باللون الأحمر اللامع لتحيي اطلالتها بلون حيوي.
وكتبت انجي المقدم: "دايمًا بفكر إيه ألبسه ويكون لايق
عليا .. و مابحبش أخذل الناس وأضايقهم".
وأضافت: "جزء من جلسة تصويري مع (جوسيبس) اللي بننقل
فيها الضغوطات والتحديات اللي بتتعرض لها المرأة العربية المشهورة في شهر المرأة".
وعن آخر اعمالها، أعلنت الفنانة انجي المقدم مشاركتها في
المسلسل الرمضاني "الاختيار 2" والذي يجسد تضحيات رجال الشرطة المصرية ضد
الإرهاب، حيث نشت البوستر الدعائي لعمل عبر انستجرام، وعلقت عليه: "الاختيار
2 (رجال الظل) .. رمضان 2021 إن شاء الله ."