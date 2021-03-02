ناشئ الزمالك على أعتاب دوري أوروبي

تلقى ناشئ نادي الزمالك كريم وجدي، البالغ 21 عاما، عرضا جديا للاحتراف فى أحد الدوريات الأوروبية.
ووصل العرض إلى اللاعب عن طريق إحدى شركات التسويق الأجنبية، حيث كان كشافو النادى الأوروبى - الذي رفض اللاعب الكشف عن هويته في الوقت الحالي - يتابعون سالم منذ فترة طويلة ليستقروا في النهاية على إرسال عرض رسمي لضمه بداية من الموسم المقبل.
وبسؤال اللاعب عن موقفه من العرض قال أنه يحترم نادي الزمالك لكنه في نفس التوقيت لديه حلم واحد هو الاحتراف الأوروبي، ولذلك فإنه يميل لقبول العرض.
ويلعب كريم سالم في مركز الجناح الأيسر بشكل رئيسي، لكنه يجيد اللعب أيضا فى كل مراكز خطى الوسط والهجوم، ويتميز بالسرعة والمهارة الكبيرة ويتنبأ له كل من قاموا بتدريبه فى قطاعات ناشئي الزمالك مثل عفت نصار و.رفاعي.و سعيد الجدي بمستقبل كبير وأنه سيكون أحد نجوم الكرة المصرية في المستقبل القريب.