ناشئ الزمالك على أعتاب دوري أوروبي

تلقى ناشئ نادي الزمالك كريم وجدي، البالغ 21 عاما، عرضا جديا للاحتراف فى أحد الدوريات الأوروبية.





ووصل العرض إلى اللاعب عن طريق إحدى شركات التسويق الأجنبية، حيث كان كشافو النادى الأوروبى - الذي رفض اللاعب الكشف عن هويته في الوقت الحالي - يتابعون سالم منذ فترة طويلة ليستقروا في النهاية على إرسال عرض رسمي لضمه بداية من الموسم المقبل.





وبسؤال اللاعب عن موقفه من العرض قال أنه يحترم نادي الزمالك لكنه في نفس التوقيت لديه حلم واحد هو الاحتراف الأوروبي، ولذلك فإنه يميل لقبول العرض.





ويلعب كريم سالم في مركز الجناح الأيسر بشكل رئيسي، لكنه يجيد اللعب أيضا فى كل مراكز خطى الوسط والهجوم، ويتميز بالسرعة والمهارة الكبيرة ويتنبأ له كل من قاموا بتدريبه فى قطاعات ناشئي الزمالك مثل عفت نصار و.رفاعي.و سعيد الجدي بمستقبل كبير وأنه سيكون أحد نجوم الكرة المصرية في المستقبل القريب.



