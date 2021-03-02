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توك شو

اكتشف مرضك قبل الإصابة به.. البحث العلمي تعلن مفاجأة سارة للمصريين.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:52 م
تحاليل
تحاليل
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البهي عمرو
قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن مشروع الجينوم المرجعي للمصريين يعنبر من أهم المشروعات التى تتم فى تاريخ البحث العلمي بمصر، موجها الشكر لـ جميع القائمين على البحث العملى بمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بالبحث العلمي، ويذلل جميع المشكلات التى تقف أمام الباحثين.

ولفت إلى أن الجينوم هو المادة الوراثية لكل مواطن، لأن كل مواطن له مادة وراثية خاصة به.

وكشف أن معرفة التركيب الوراثي لكل شخص سيتم التوصل لـ المشكلات الصحية، مؤكدًا أن دراسة التركيب الوراثى للشخص سيتم العلم بالأمراض التى سيصاب بها فى المستقبل.

وأشار إلى أن الاكتشاف المبكر للأمراض سيساهم فى علاج المواطنين، 

وأكد أن ما يتم يعتبر خريطة للمستقبل، وذلك سيكون طفرة فى الطب.

ولفت إلى أن هذا المشروع سيكون بتكلفة 2 مليار جنيه وبمشاركة جامعات وجهات ، و سيمثل نقلة في تطوير المنظومة الصحية.
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