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توك شو

بعد إرجاء قانون الشهر العقاري .. نائبة: شكرا للرئيس الوحيد اللي حن على الشعب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:51 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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عبد الخالق صلاح
قالت النائبة سلاف درويش عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي بارجاء قانون الشهر العقاري لقي قبول كبير في الشارع المصري؛ موضحة أنه تم اليوم مناقشة آليات ارجاء القانون بعد قرار الرئيس السيسي. 

وأضافت خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، : « إن الشعب المصري في الفترة الماضية خاض الكثير من الأمور التي تجعل تطبيق قانون الشهر العقاري صعب في الوقت الحالي»؛ لافتة انه تم مناقشة قبل عرض الموضوع على الحوار المجتمعي بعد قرار رئيس الجمهورية.

وقدمت درويش الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مرددة: «شكر للرئيس لانه هو الوحيد اللي حن على الشعب المصري». 

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
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