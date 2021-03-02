الجبلى يطالب باستغلال القوة الناعمة للمصريين في الخارج للدفاع عن قضايا الوطن

قال النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن الشعوب الأفريقية تقدمت كثيرا ولابد أن نعي ذلك، ولابد من استغلال القوه الناعمة للمصريين في الخارج للدفاع عن القضايا الوطنية وآليات وخطط للتواصل مع العمق الافريقي.





ولفت الجبلي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور السفيره نبيلة مكرم وزيرة الهجره أن هناك تغيير كبير في الإدارة الأمريكية ولابد من التحرك ومواكبة المستجدات الجديدة وقالت :تواصلت مع القيادات المصرية الفاعلة من المصريين في الخارج للتواصل وإيجاد طرق للوصول للبرلمانىن في شيكاغو وواشنطن وكالفورنيا ونيوجيرسي في الكونجرس والشيوخ لتوضيح الصوره الحقيقية عن حقوق مصر في مياه النيل ودعم موقف مصر في المشكله المصريه الأثيوبية، مشددا على ضرورة توضيح الصوره لأصحاب القرار ومحتاجين أيضا التواصل مع القوة الناعمة من المصريين في الخارج.







وسأل الجبلي عن دور الكنيسة الارثوذكسية وتأثيرها في إثيوبيا وآلية التواصل مع القيادات الدينية هناك لدعم الحقوق المصرية.