ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الجبلى يطالب باستغلال القوة الناعمة للمصريين في الخارج للدفاع عن قضايا الوطن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:32 م
النائب شريف الجبلي
النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال  النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن الشعوب الأفريقية تقدمت كثيرا ولابد أن نعي ذلك، ولابد من استغلال القوه الناعمة للمصريين في الخارج للدفاع عن القضايا الوطنية وآليات وخطط للتواصل مع العمق الافريقي. 

ولفت  الجبلي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور السفيره نبيلة مكرم وزيرة الهجره أن هناك تغيير كبير في الإدارة الأمريكية ولابد من التحرك ومواكبة المستجدات الجديدة وقالت :تواصلت مع القيادات المصرية الفاعلة من المصريين في الخارج للتواصل وإيجاد طرق للوصول للبرلمانىن في شيكاغو وواشنطن وكالفورنيا ونيوجيرسي في الكونجرس والشيوخ لتوضيح الصوره الحقيقية عن حقوق مصر في مياه النيل ودعم موقف مصر في المشكله المصريه الأثيوبية، مشددا على ضرورة توضيح الصوره لأصحاب القرار ومحتاجين أيضا التواصل مع القوة الناعمة من المصريين في الخارج.

وسأل  الجبلي عن دور الكنيسة الارثوذكسية وتأثيرها في إثيوبيا وآلية التواصل مع القيادات الدينية هناك لدعم الحقوق المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية أمام النواب: مصر دولة قوية وعلاقاتها مميزة مع الدول العربية.. نعمل بشكل إيجابي إزاء الأوضاع بليبيا.. وعلاقات القاهرة وواشنطن استراتيجية

وزيرة الهجرة: إنشاء أول لوبي من شباب الدارسين بالخارج للدفاع عن الدولة المصرية

حسين خضر: تعزيز دور القوى الناعمة المصرية سيكون له إسهام كبير في ربط المواطنين في الخارج بمصر

ترشيحاتنا

إجراء كويتي عاجل بشأن الوافدين لديها

أمير توفيق يفجر مفاجأة: بانون رفض عرضا مغريا جدا للانضمام للأهلي

غضب بين جماهير الزمالك.. إحالة أستاذ سؤال وفاة أشرف بن شرقي للتحقيق

10 آلاف جنيه لكل لاعب.. اتحاد الكرة يصدم أندية الدوري بشأن المسحات الطبية

مأزق الموسم في ليفربول.. وبدأت رحلة البحث عن بديل لـ محمد صلاح

مفيش علوم ورياضة .. شوقي : التشعيب في الثانوية العامة العام القادم لعلمي و أدبي فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها

منتخبات مونديال الرماية تواصل جولاتها السياحية في مصر