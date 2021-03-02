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طالب وافد بالأزهر الشريف لـ صدى البلد: لو كان الأمر بيدي لعمّمت المناهج الأزهرية على العالم.. أحب الأكل المصري وأعشق الحلوى وأم علي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:30 م
طالب وافد بالأزهر
طالب وافد بالأزهر الشريف
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محمد شحتة
* عبد الله بشير طالب وافد بالأزهر الشريف لــ "صدى البلد":
- التحقت بالأزهر عن طريق المنحة والاختبارات
- لو كان الأمر بيدي لعمّمت المناهج الأزهرية على العالم
- دورات منظمة خريجي الأزهر تنمي الفكر للطلاب
- أحب الأكل المصري وأعشق الحلوى وأم علي


حاور موقع "صدى البلد"، أحد الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وهو الطالب، عبدالله محمد بشير من دولة بنين، ويدرس في كلية التربية في الفرقة الرابعة بقسم الدراسات الإسلامية.

قال "بشير"، في حواره لـ"صدى البلد"، إنه التحق بالأزهر الشريف، عن طريق التقديم في إعلان منحة للدراسة في الأزهر الشريف، فقدم في المنحة وتجاوز الاختبار.

عبّر الطالب عبدالله محمد بشير، من دولة بنين، طالب في كلية التربية في الفرقة الرابعة بقسم الدراسات الإسلامية، عن سعادته بالدراسة في جامعة الأزهر الشريف.

وقال عبدالله بشير، لـ"صدى البلد"، إن الأمر لو بيده، لجعل المناهج الأزهرية، تدرس على كل مسلم في شتى ربوع العالم، ويُعمّمها على جميع المؤسسات، منوهًا أنه لو عمّمت المناهج الأزهرية، لانتهت المشاكل والتفرقة والتطرف.

وتابع الطالب البنيني: في بداية تعلمي درست في مدارس سلفية وصراحة لم أكن مطمئنًا ولذلك أقول أنا أزهري بالفطرة، لأنني رأيت تشددًا في كثير من الأمور قبل دراستي في الأزهر، فلما درست الأزهر وجدت ضالتي فيه، وأقول بأنه لابد أن ترجع المناهج الأزهرية لما كانت عليه من الدسم القديم.

وأضاف: أنه عن طريق المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، استفاد منها كثيرًا، منوهًا أنه يقترح قبل أن يتخرج الطالب الوافد أن يحصل على عدة دورات في هذه المنظمة لأنها تنمي الفكر وتثقف الوجدان للطلاب.

وعن أبرز ما يحتاجه الطالب الوافد الآن، قال بشير، إن الطالب الوافد في حاجة إلى تسهيل إجراءات الإقامة حتى لا ينشغل بها كثيرًا عن الدراسة والمذاكرة، وأقترح بعمل إقامة أربعة سنوات للطالب وتجدد سنويا وتتوقف على مدى جدية الطالب واجتهاده بدون رسوب.

وعن حياته في مصر، قال الطالب البنيني، إنه يحب الحركة كثيرا ويحب طلب العلم والمعافرة في كل الأوقات، منوها أنه التحق بدورة الإدارة والتخطيط واستفاد منها في تخصيص وقت للقراءة والمذاكرة والرياضة، منوها أنه يلعب كرة القدم ويسكن في مدينة البعوث الإسلامية، وفي المساء يتدرب على رياضة الكونغ فو.

وذكر أن أبرز العادات المصرية، التي لفتت انتباهه، هي مسألة الزواج في مصر، منوها بأن هناك مغالاة في أمور الزواج ونحن في بلادنا نخفف كثيرا في أمور الزواج ونسهل فيه، حتى أن بعض أصدقائي من مصر هنا لديهم صعوبة في الزواج بسبب كثرة النفقات، أما في بلدي بنين ففي الغالب يتم التيسير فيه ليكون في متناول الجميع.

وتابع: أحب كثيرا الطعام في مصر وأكلت الكثير من الأكلات، وأحب الكشري وورق العنف ، وأنا من عشاق الحلوى فأحب أم علي.

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