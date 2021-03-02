منتخب جامعة الفيوم لكرة القدم يفوز بنهائي دورى المصالح الحكومية

فاز منتخب العاملين بجامعة الفيوم لكرة القدم بنهائي دورى المصالح الحكومية لخماسيات كرة القدم وذلك بعد الفوز اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢ على منتخب قطاع العاملين بالسنترال بنتيجة 4-0 وحصوله على كأس البطولة، التى أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.





وبحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والأستاذ الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والسادة أعضاء اللجنة الرياضية، وعدد من العاملين بالجامعة، قام الدكتور محمد عماد بتكريم الفريق وتسليمه كأس البطولة، وميداليات المركز الأول، وشهادات تقديرية للاعبين والجهاز الفني.





ويتقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة و أيمن حلبة القائم أمين عام الجامعة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية و أعضاء اللجنة ، هالة السويفي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة، و عمرو عبد الفتاح ماضي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، و أحمد عبد الفتاح، مدير عام المشتريات والمخازن، والكابتن محمد عبد الله فهمي المشرف على الفريق، والكابتن أحمد محمد عبد الباقي مدرب الفريق، منى قلة و أحمد فوزي باداره الجامعه ، بأسمى آيات التهنئة لمنتخب الجامعة بالفوز والحصول على كأس البطولة.













استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اليوم، اللواء مهندس سامي حسين الشناوى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد، وذلك بحضور الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتورة مريم كمال مدير مكتب رئيس الهيئة، وسامح سيد المشرف على فرع الهيئه بالفيوم.

يأتى ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بكافة جوانبها بمحافظات الصعيد، وتعظيم الاستفادة من مواردها، وزيادة الاستثمارات بها، بهدف إحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم.













