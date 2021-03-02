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برلمان

نائبة التنسيقية: التسويق السياسي والمجتمعي للتشريعات هو مفتاح قبول الشعوب لها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:25 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، إنها تثمن وتشيد باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشهد الوطني والمجتمعي وإيمان سيادته بمبدأ التسويق السياسي والمجتمعي للقوانين وفن اختيار الوقت المناسب لإصدار القوانين والتشريعات أو اقتراحها.


وأكدت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التسويق السياسي والمجتمعي للتشريعات هو مفتاح قبول الشعوب لها، مشيرة إلى أن تقبل الشعب لأي قانون يمس السلم المجتمعي لابد أن يأتي عن إيمان ورغبة لتحقيقه، وأن قانون الشهر العقاري بالرغم من أهميته لم يسوق للشعب المصري بشكل سليم ولم توضح إيجابياته التي تعود على الشعب المصري بوضوح.


وأوضحت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإصلاح الاقتصادي الحالي يتطلب وضع خريطة جغرافية معلوماتية للمنازل والممتلكات العقارية لتحديد ما لدينا من معطيات بشكل سليم وبناء عليه نبنى ونعدل من خطط التطوير والإصلاح وهو ما يعود على الشعب المصري بالنفع في النهاية، مشيرة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بقراءة المشهد وكان لها الرغبة أيضا في إجراء حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانون والتمهل وعدم التعجل وأن قرار السيد الرئيس بالتأجيل لمدة عامين جاء بشكل حاسم وأنهى أزمة كادت أن تظهر في المجتمع المصري.
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