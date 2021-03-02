لقاحات كورونا تجعل المسنين شبابا .. أحدث دراسة عن فوائدها

أظهر تحليل أُجري في إنجلترا القدرات المتعددة للقاح فيروس كورونا لتحسين الصحة بشكل عام، وجاءت نتيجة التحليل أن حقنة واحدة من لقاح "أكسفورد" أو لقاح "فايزر" اللذاناجرى عليهما الدراسة، يمتلكان القدرة لتقليل فرصة الحاجة إلى علاج أو الذهاب إلى المستشفى بشكل عام.
ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، يزيد اللقاح قدرة الجسم على مقاومة الامراض وتحسين الصحة العامة بنسبة تزيد عن 80٪، وذلك بحسب بيانات الصحة العامة في إنجلترا التي أظهرت تأثير بدأ في 3-4 أسابيع بعد التلقيح.
وتم إجراء الدراسة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا والذين كانوا أول من تلقوا اللقاح، وأشاد علماء الحكومة بالنتيجة، لكنهم طالبوا بتلقي جرعتين لتوفير أفضل حماية، ويأتي ذلك بعد نشر نتائج مماثلة من قبل السلطات الصحية الاسكتلندية الأسبوع الماضي ، والتي وصفوها بأنها مذهلة.
وقال وزير الصحة مات هانكوك، إن نتائج اللقاح الأخيرة قوية للغاية، مضيفا: "قد يساعدون أيضًا في تفسير سبب انخفاض عدد حالات دخول مرضى كورونا إلى وحدات العناية المركزة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في المملكة المتحدة إلى أرقام فردية في الأسبوعين الماضيين".
وبحسبالدراسة فإن الحصول على جرعة ثانية من اللقاح ستعمل على تطوير الاستجابة المناعية، وتجعلها ذات قدرة أكبر على مقاومة الأمراض، وكان قد تلقى أكثر من 20 مليون شخص في المملكة المتحدة جرعتهم الأولى من اللقاح، أي أكثر من ثلث السكان البالغين.