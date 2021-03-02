لقاحات كورونا تجعل المسنين شبابا .. أحدث دراسة عن فوائدها

أظهر تحليل أُ جري في إنجلترا القدرات المتعددة للقاح فيروس كورونا لتحسين الصحة بشكل عام، وجاءت نتيجة التحليل أن حقنة واحدة من لقاح "أكسفورد" أو لقاح "فايزر" اللذاناجرى عليهما الدراسة، يمتلكان القدرة لتقليل فرصة الحاجة إلى علاج أو الذهاب إلى المستشفى بشكل عام.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، يزيد اللقاح قدرة الجسم على مقاومة الامراض وتحسين الصحة العامة بنسبة تزيد عن 80٪، وذلك بحسب بيانات الصحة العامة في إنجلترا التي أظهرت تأثير بدأ في 3-4 أسابيع بعد التلقيح.





وتم إجراء الدراسة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا والذين كانوا أول من تلقوا اللقاح، و أشاد علماء الحكومة بالنتيجة، لكنهم طالبوا بتلقي جرعتين لتوفير أفضل حماية، و يأتي ذلك بعد نشر نتائج مماثلة من قبل السلطات الصحية الاسكتلندية الأسبوع الماضي ، والتي وصفوها بأنها مذهلة.





وقال وزير الصحة مات هانكوك، إن نتائج اللقاح الأخيرة قوية للغاية، مضيفا: " قد يساعدون أيضًا في تفسير سبب انخفاض عدد حالات دخول مرضى كورونا إلى وحدات العناية المركزة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في المملكة المتحدة إلى أرقام فردية في الأسبوعين الماضيين".



