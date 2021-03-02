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برلماني: لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي حول أي قانون

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إنه لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي حول أي قانون يخرج من البرلمان؛ موضحا أنه ينبغي وضع المواطن في الصورة الحقيقية حتى لا يكون فريسة للدعوات الهدامة وقنوات الشر.

وأوضح درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد،  أنه لم يتحدث أحد عن وجود عقوبات في قانون الشهر العقاري الذي تم إقراره منذ 6 أشهر.

وأردف: لم يصدر أي شئ من مجلس النواب حول شركات البناء، متعهدًا بأن تكون التنسيقية صوتًا للمواطن وتنقل نبض الشارع إلى البرلمان.

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
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