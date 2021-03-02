برلماني: لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي حول أي قانون

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إنه لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي حول أي قانون يخرج من البرلمان؛ موضحا أنه ينبغي وضع المواطن في الصورة الحقيقية حتى لا يكون فريسة للدعوات الهدامة وقنوات الشر.





وأوضح درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتحدث أحد عن وجود عقوبات في قانون الشهر العقاري الذي تم إقراره منذ 6 أشهر.





وأردف: لم يصدر أي شئ من مجلس النواب حول شركات البناء، متعهدًا بأن تكون التنسيقية صوتًا للمواطن وتنقل نبض الشارع إلى البرلمان.



