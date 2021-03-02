رئيس القابضة للقطن: 31 شركة تحقق خسائر منذ 1931

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن هناك 31 شركة تابعة منها 9 شركات قطن و22 شركة غزل ونسيج، تحقق خسائر منذ عام 1994، وذلك بعد تحرير سعر القطن وارتفاع الأسعار.









ولفت مصطفى، إلى أن الماكينات المستخدمة بشركات الغزل والنسيج تنتمى إلى الجيلين الثانى والثالث، فى حين أن دول العالم تطورت وتعمل الآن بماكينات تنتمى إلى الجيل الـ14، موضحا أن الماكينات المتواجدة بشركات الغزل والنسيج لم يتم تحديثها منذ عام 1930، وأن أحدث ماكينات فى الشركات تعمل منذ عام 1970.









جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019.









قال الدكتور أحمد مصطفى، إن حجم إيرادات النشاط الخاص بالشركة من واقع القوائم للشركة بلغت نحو مليارى جنيه، مقابل جملة أجور بلغت نحو 3.1 مليار جنيه لما يزيد على 51 ألف عامل، حيث بلغت نسبة إيرادات النشاط إلى جملة الأجور نحو 156%.









وأضاف مصطفى، أن صافى خسائر النشاط بالشركة بلغ نحو 3 مليارات و71 مليون جنيه، مشيرا إلى أن 48% من العاملين بشركات الغزل والنسيج لا يعرفون القراءة والكتابة، فضلا عن أن معظمهم بلغ من العمر أكثر من 55 عامل، وأن أكثر من 20% منهم يعانون من أمراض.