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رياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة المقاولون والمقاصة في الدوري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:05 م
لقاء المقاولون العرب
لقاء المقاولون العرب ومصر المقاصة
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حسام الحارتي
انتهت أحداث  المباراة التي جمعت بين فريقي مصر المقاصة والمقاولون العرب بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء  بضغط هجومي  واستحواذ على مجريات اللعب في ربع الساعة الأولى من عمر المباراة من لاعبي المقاولون العرب ، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من كرة ولكن تسرع لاعبيه وغياب التركيز لم يمكنهم من ترجمة سيطرتهم إلى أهداف.

وحاول لاعبو مصر المقاصة  إحراز هدف التقدم طوال أحداث الشوط الثاني ولكن لم يحالفهم الحظ.

ودخل إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة في مشادة مع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب وتدخل طارق مجدي حكم المباراة وأنذر عماد النحاس وهو ماتسبب في تهديد الأخير بترك الملعب لولا تدخل الحكم الرابع وأقنعه بالرجوع عن قراره.

ويتواجد مصر المقاصة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة بينما تواجد المقاولون العرب في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

جاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: فارس طارق وعاصم سعيد وأحمد مودي وأحمد صبيحة .

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومحمد مخلوف وشميلس بيكلي .

الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي .


ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور ومفتاح طقطق وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي.
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