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محافظات

محافظ الإسكندرية: 130 ألف مواطن يستفيدون من مبادرة حياة كريمة في برج العرب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:26 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أعضاء مؤسسة حياة كريمة  بالإسكندرية،  لمتابعة أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة. 


يأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري.


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أكد محافظ الإسكندرية أن إختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة لتطويرها و رفع كفاءتها لتكون ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"فضلا عن تخصيص مبلغ ٣ مليار جنية لأعمال التطوير هو نجاح غير مسبوق للمحافظة، وذلك لما تمثله المبادرة من أهمية كبيرة في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى الأشد احتياجا.


وأشار إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير التى ستتم في قري و نجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى.


وثمن الشريف الدور الذي يقوم به أعضاء مؤسسة حياة كريمة، لمتابعة بدء تنفيذ أعمال التطوير التي تتم علي أرض الواقع في قري برج العرب القديمة، مطالبا إياهم بأن يكونوا عين المحافظة الأمينة التي تنقل احتياجات ومتطلبات أهالي القرى على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيتم تفقد أعمال التطوير التي تتم بالقرى على أرض الواقع، كما استمع المحافظ إلى أفكار و مقترحات أعضاء مؤسسة حياة كريمة  بالإسكندرية.


وخلال الاجتماع؛ أكدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ أن القرى ٣  التى تم اختيارها "بهيج وأبو صير والغربانيات" ببرج العرب القديمة ، تعتبر من أشد القرى احتياجا، كما اقترحت عقد اجتماع دوري بأعضاء مؤسسة حياة كريمة  بالإسكندرية، للتعرف على معدلات انجاز المشروعات وأي معوقات تواجه التنفيذ على أرض الواقع.

محافظ الإسكندرية: 130 ألف مواطن يستفيدون من مبادرة حياة كريمة في برج العرب
محافظ الإسكندرية: 130 ألف مواطن يستفيدون من مبادرة حياة كريمة في برج العرب
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