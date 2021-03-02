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فن

حنان مطاوع تنشر البوستر الدعائى لمسلسل القاهرة كابول

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:06 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت حنان مطاوع فى الصورة من مسلسلها القادم "القاهرة كابول"،الذى سيعرض فى رمضان القادم 
وتحتفل الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها الـ 42 عامًا، وهى تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عددًا من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

ركزت حنان مطاوع على حياتها المهنية بشكل كبير، حتى باتت اختياراتها لشركاء حياتها جميعهم من الوسط الفني، إذ نشأت قصة حب بينها وبين الممثل المصري أحمد رزق، بعد ما التقيا أثناء مشاركتهما معا في فيلم "إوعى وشك" وعاشا مرحلة الخطوبة مطولًا قبل الانفصال بشكل سريع ونهائي نتيجة خلافات شخصية نشبت بينهما لم يكشفا عنها، وتزوج بعدها أحمد رزق من فتاة مغربية، وأنجب منها ثلاثة أطفال.

وبعد سنوات عدّة أعلنت حنان مطاوع ارتباطها بشاب يعمل في مجال الفن، وهو المخرج السينمائي أمير اليماني، وقرّرا بعد عام على تعارفهما تتويج قصة حبّهما بالزواج في شهر أغسطس عام 2016.
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