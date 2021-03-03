رغم كورونا.. العالم أضاف 8 مليارديرات جدد أسبوعياً خلال 2020

كشفت النسخة العاشرة من قائمة "هورون" للأثرياء لعام 2021، إضافة العالم لـ8 مليارات جدد أسبوعيا خلال عام 2020، وذلك على الرغم من جائحة كورونا وتضرر الكثير من القطاعات، ليصل عدد المليارديرات الإجمالي إلى مستوى قياسي 3228 شخصا.





أوضح التقرير الصادر منذ أيام، أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" إلا أن ثروة كافة المليارديرات حول العالم ارتفعت بنسبة 32% خلال العام الماضي لتصل إلى 14.7 تريليون دولار، وذكر كبير الباحثين بـ"هورون ريبورت" أنه على الرغم من الاضطراب الناجم عن فيروس كورونا ، شهد هذا العام أكبر زيادة في الثروة خلال العقد الماضي، بدعم من طفرة سوق الأسهم المدفوعة جزئيا بالتيسير الكمي، وعمليات الاكتتاب الجديدة.





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ورتبت قائمة "هورون" الجديدة 3228 مليارديرًا من 2402 شركة و68 دولة، وحسبت الثروة في الخامس عشر من يناير 2021، حيث إنه خلال العام الماضي، أضاف "إيلون ماسك" المدير التنفيذي لـ "تسلا" 151 مليار دولار ليصبح الأكثر ثراء في العالم للمرة الأولى على الإطلاق بصافي ثروة 197 مليار دولار.





وعلى مستوى الدول، تسيطر الصين على القائمة بأكبر عدد من المليارديرات بلغ 1058 شخصًا، تلتها الولايات المتحدة 696، والهند 177، وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا بأكثر من 100 لكل منهم، وفيما يلي نستعرض قائمة "هورون" لأثرياء العالم لعام 2021.





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- الأمريكي إيلون ماسك، 197 مليار دولار، بمقدار الارتفاع على أساس سنوي 328%، لشركة تسلا

- الأمريكي جيف بيزوس، 189 مليار دولار، بمقدار الارتفاع على أساس سنوي 35%، لشركة أمازون

- الفرنسي برنارد أرنولت، 114 مليار دولار، بمقدار الارتفاع على أساس سنوي 7%، لشركة إل في إم إتش

- الأمريكي بيل جيتس، 110 مليارات دولار، بمقدار الارتفاع على أساس سنوي 4%، لشركة مايكروسوفت - الأمريكي مارك زوكربيرج 101 مليار دولار، بمقدار الارتفاع على أساس سنوي 20%، لشركة فيسبوك

- الأمريكي وارن بافيت، 91 مليار دولار، بمقدار الارتفاع على أساس سنوي 11%، لشركة بيركشاير هاثاواي - الصيني تشونغ شانشان، 85 مليار دولار، جديد، لشركة بيركشاير واي إس تي

- الهندي موكيش أمباني 83 مليار دولار، بمقدار الارتفاع على أساس سنوي 24%، لشركة بيركشاير ريليانس

- الأمريكي ستيف بالمر، 80 مليار دولار، بمقدار الارتفاع على أساس سنوي 19%، لشركة مايكروسوفت

- الفرنسي برتراند بويش وعائلته، 80 مليار دولار، بمقدار الارتفاع على أساس سنوي 45%، لشركة هيرميس





ويتضح من القائمة أن "جاك ما" مؤسس "علي بابا" و"آنت جروب" لم يصبح الأكثر ثراء في الصين في قائمة هذا العام، مع خضوع أعمالها لتدقيق شديد من قبل الجهات التنظيمية الصينية، وذلك بعدما احتل "ما" وعائلته صدارة أثرياء الصين في قائمة "هورون" لعامي 2019 و2020، ولكنه هذا العام جاء في المركز الرابع.