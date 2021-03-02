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برلمان

أول رد من نائبات البرلمان على عقوبة إخفاء الزيجة الثانية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:20 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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سماح أنور

قالت النائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب، إن إصدار قانون الأحوال الشخصية أمر ينتظره الملايين وذلك لكونه يمس نسبة 90% من أبرز المشكلات القائمة لدي الأسر المصرية وأبرزها الطلاق وتحديدا بعد أرتفاع معدلاته بالأونة الأخيرة، و تقع دائما مواده محل الجدل والإثارة لدي المواطنين بين مؤيد ومعارض.

 

أيدت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن جزئية توقيع عقوبة السجن والغرامة حال تزوج الزوج للمرة الثانية دون علم الزوجة الأولي بهذه الزيجة، معقبة " لما ده حلال وشرعه ربنا يخبيه ليه وميقولش ايه المانع ؟ "، كما أن هذه العقوبة سيكون من شأنها الحد من إنتشار الزواج العرفي وذلك بإعتبارها رادعا قويا لقضايا الإنفصال التي تكون أبرز أسبابها زواج الرجل من أخري .

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن المرأة لها الحق في العلم بخطو زوجها نحو الزيجة الثانية وأيضا لها الحق في طلب الطلاق حال رفضها للأمر وليس منعه، معقبة " لما يروح يتجوز أحسن من أنه يغلط بشكل غير شرعي" كما أن الدين أحل ذلك للرجال.

 

وتابعت النائبة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تمت إحالته للجنة التشريعية المعنية بالنظر والمناقشة في مواده، ونأمل في إصدار تشريع عادل يضمن حقوق وواجبات الأزواج تجاه بعضهما البعض وذلك دون مغالاة لطرف علي حساب الأخر.
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