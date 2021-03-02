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مرأة

بدون جراحة أومنظار .. حل سريع وفعال لإنقاص الوزن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:16 م
بدون جراحة أومنظار
بدون جراحة أومنظار .. حل سريع وفعال لإنقاص الوزن
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اسماء محمد
قال الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الكبسولة المبرمجة واحدة من الحلول الفعالة فى علاج السمنة و الوزن الزائد بدون أي  جراحة او تدخل دوائي وتعتبر من العمليات الأمنة بشكل آوسع مما كانت عليه عمليات السمنة في الماضي.

وأشار الفولى ، فى تصريحات صحفية، إلى أنه عند مقارنة تقنية الكبسولة المبرمجة سنجدها آفضل بكثير من بالون المعدة العادية لما تتميز به من معايير أمان كبيرة.

وقال الدكتور محمد الفولى، تعتبر الكبسولة المبرمجة حل سريع شرط أن تكون للأشخاص البالغين الذين يزيد أعمارهم عن 18 عاما، ويكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أكثر من 27، حيث يتم ربط كبسولة البالون مع كيس القسطرة الصغير الذي يحتوي على الماء المقطر بحيث يقوم المريض ببلع كبسولة الدواء المرتبطة بواسطة انبوب صغير مع كيس القسطرة الخارجي، مثل أي دواء آخر دون الحاجة لأي إجراء جراحي، أو حتى استخدام المنظار.

وأضاف الدكتور محمد الفولى، أن الكبسولة المبرمجة هي الأولى والوحيدة المسموح بها في العالم، ويتم ابتلاعها بكوب مياه،  أثناء زيارة الطبيب الخاص، بدون أي نوع من الجراحة أو استخدام المناظير الباطنية أو التخدير.

وأوضح الفولى، أنه يتم نفخ الكبسولة بسائل معين  من خلال أنبوبة رفيعة متصلة بالكبسولة بعد انتفاخ الكبسولة ينفصل صمام الأنبوبة عنها، ويسحب من خلال الفم، لتصبح الكبسولة في شكل بالون بالمعدة،  وتشغل حيز كبير منها، مما يخلق شعورًا ثابتًا بالامتلاء، ويتم تقليل كميات الطعام التي تحصل عليها.

وأكد أنه لا يوجد أية قيود غذائية محددة مع الكبسولة المبرمجة، ولكن لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة أو  فقدان الوزن مع تحقيق أقصى قدر من الراحة، يجب اتباع نظام غذائي محدد من قبل الدكتور المعالج والمشرف على الحالة، على أن تكون تلك الكبسولة  للأشخاص البالغين الذين يزيد أعمارهم عن 18 عاما، ويكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أكثر من 27.
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