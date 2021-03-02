وزير قطاع الأعمال: قرار تصفية الحديد والصلب مؤلم لكنه ضروري.. فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على قرار تصفية شركة الحديد والصلب، إنه قبل اتخاذ القرار تم أخذ الرأي العام في الحسبان وكان هناك تروي في اتخاذ القرار، كما تم طرق كافة الأبواب للتوصل إلى حلول لعدم تصفية الشركة ولكنها فشلت.





وأضاف هشام توفيق في حواره على قناة " الحدث اليوم"، :" تم دعوة استشاري لإصدار تقييم حول الشركة في محاولة لإحيائها ولكن هذا الامر لم ينجح، كما تم طرح الشركة كفرصة استثمارية للمتخصصين في الصناعة لضخ أموال في الشركة ولكن كافة الطرق للإنقاذ لم تصل إلى حل ".





وتابع هشام توفيق:" لم يكن امامنا سوى اتخاذ قرار الإغلاق، وهو قرار مؤلم لكنه كان أمر ضروروي ".





وأكمل هشام توفيق:" عملنا على توفير أموال التعويضات للعاملين في الشركة وهذا ما تم إنجازه بالفعل، وحان الوقت لاتخاذ قرار التصفية وأي تأخير في اتخاذ قرار التصفية لم يكن مجديا ".