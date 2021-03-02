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نتنياهو يتوعد إيران بالرد الوشيك على استهداف السفينة .. تفاصيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:32 م
نتنياهو
نتنياهو
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ندى عبد العزيز
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي " بنيامين نتنياهو" بالرد الوشيك على إيران بعد استهداف سفينة شحن السيارات "ام في هيليوس راي" الإسرائيلية الأسبوع الماضي فى خليج عمان  والتى كانت فى طريقها إلى سنغافورة .

وبحسب تقرير قناة العربية، السفينة الإسرائيلية كانت تزور المنطقة بحكم اتفاقيات السلام الموقعة مؤخرًا مع الإمارات والبحرين، وتعرضت لتفجير بسبب لغم بحرى تستخدمه إيران لتهديد الملاحة الدولية.

وأضاف التقرير أن الانفجار خلف عنه ثغرات فى هيكل السفينة بنحو متر ونصف.

وفى سياق متصل، نفت إيران أي دور لها فى الواقعة ووصفت السفينة بأنها" تجسسيه" وانها ربما وقعت فى فخ أخد فروع محور المقاومة.

وقال سعيد خطيب زاده "نرفض بشدة هذا الاتهام .. أمن الخليج الفارسي مهم جدا بالنسبة لإيران".
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