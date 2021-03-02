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اقتصاد

ارتفاع بورصتي السعودية وتونس بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:00 م
مؤشر الأسهم السعودية
مؤشر الأسهم السعودية
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قسم الاقتصاد
أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.13%، ليصل عند 6664.61 نقطة، وبلغ حجم الأموال المتداولة 3 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 25 أخرى، واستمرار أسهم 19 شركة على ثبات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 109.91 نقاط ليقفل عند مستوى 9248.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 560 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 590 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخريف، وتكوين، ومتطورة، وعذيب للاتصالات، وكيمانول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عسير، والفخارية، ومدينة المعرفة، والجوف، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 24.79% و 6.35%.

فيما كانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، والعقارية، وعسير، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الخريف، وكيمانول، والجوف، وعسير، والعقارية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 54.00 نقطة ليقفل عند مستوى 25878.70 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 285 ألف سهم تقاسمتها 973 صفقة.
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