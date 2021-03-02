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وزير قطاع الأعمال: إنتاج سيارة «نصر» الكهربائية في الربع الأول من 2022 ..فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:45 م
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال
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هاني حسين
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن استهلاك مصر من السيارات بالنسبة إلى عدد المواطنين ليس كبيرا، ومصر تستهلك 200 ألف سيارة جديدة كل عام، ومنها 150 ألف سيارة مستوردة من الخارج بمختلف الأنواع، والباقي يتم تجميعه.

وأضاف هشام توفيق، في حواره على قناة "الحدث اليوم"، "شركة النصر للسيارات أنشئت عام 1960 وأنتجت 384 ألف سيارة على مدار 50 عاما وتوقفت عن العمل في 2009".

وتابع هشام توفيق "في عام 2016 عادت شركة النصر من التصفية، ثم وجدنا تغييرا في صناعة السيارات حول العالم ودخول السيارات الكهربائية في السوق العالمي".

وأضاف هشام توفيق:"  قررنا الاتجاه نحو المستقبل لإنتاج السيارة الكهربائية  ونعمل على إنشاء مصنع قادر على تصنيع السيارات الكهربائية"، موضحا "تم التنسيق مع شركة صينية كبرى لديها سيارة كهربائية تم تجربتها عالميا وتم توقيع مذكرة تفاهم معهم لإنتاج سيارة نصر الكهربائية".

ولفت هشام توفيق إلى أنه "سوف ننتج سيارات نصر الكهربائية في الربع الأول من عام 2022". 

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