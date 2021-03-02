التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين بيراميدز والمصري

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي بيراميدز والمصري بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 13 والمؤجلة من بطولة الدوري.





بدأ اللقاء بضغط هجومي واستحواذ على مجريات اللعب من لاعبي بيراميدز، وهددوا مرمى المصري في أكثر من كرة.



