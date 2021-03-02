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منحة من الصين .. العراق يتسلم 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم .. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى عبد العزيز
تسلم العراق الجرعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لفيروس كورونا، وتشمل ٥٠ ألف جرعة كمنحة من الصين للعراق.

وبحسب تقرير قناة سكاي نيوز أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاتفاق مع الصين لتوريد مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

وسجل العراق الشهر الماضي زيادة كبيرة في الإصابات بكوفيد-19 شملت حالات إصابة بواحدة من السلالات الجديدة للفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات في العراق نحو 700 ألف منها 13428 وفاة حتى الأول من مارس.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات، ليقترب من مستوياته القياسية، لإعلان حظر تجول ليلي كمحاولة لاحتواء الجائحة.
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