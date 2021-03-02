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هيدفعونا تمن الفار والمسحات.. فرج عامر: ارتباك في إدارة اتحاد الكرة .. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:51 م
فرج عامر
فرج عامر
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هاني حسين
قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إنه هناك ارتباط في إدارة ملف كرة القدم المصرية من اتحاد الكرة،  مضيفا:" نحن مطالبين بدفع تكلفة المسحات  ".

وأضاف فرج عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن  " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  هناك نية  من اتحاد الكرة  لقيام الأندية بدفع تكلفة تقنية الفار، والاندية متضررة والإيرادات انخفضت بسبب أزمة كورونا".

 وتابع فرج عامر :" اتحاد الكرة  هو الوحيد الذي يكسب من الدوري ولا يرغب في تحمل مسؤوليته، رغم أنه تعهد في البداية بإجراء المسحات  وفق خطابات المدير التنفيذي للاتحاد،  واتحاد الكرة يصر على قيام الأندية بإجراء المسحات  وتحمل تكلفتها".

 واكمل فرج عامر :"  احمد مجاهد هو المسؤول عن ملف اتحاد الكرة ولا يوجد مجلس إدارة لاتحاد الكرة ".
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