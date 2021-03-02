الاتحاد الرياضي للجامعات يتحدى فيروس كورونا بالأنشطة الإلكترونية

نجح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في قيادة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الذي يترأس مجلس إدارته نحو تعويض غياب المنافسات الرياضية ل تعليق النشاط الرياضي في الجامعات المصرية بسبب جائحة كورونا ، بتكثيف النشاط بداخله إلكترونيًا من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وعقد العديد من البروتوكولات بخلاف تنظيم البطولات عبر تطبيق زووم او بنظام الهجين.





وخلال شهر فبراير الماضي وقع اتحاد الجامعات بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات (أون لاين)، من أجل الإستفادة بقدرات الشباب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتوسيع قاعدة الممارسة والمشاركة للأنشطة الشبابية والكشفية والجوالة .





ووقع ايضا بروتوكول تعاون آخر مع معهد إعداد القادة بجامعة حلوان لمدة ثلاث سنوات، من اجل زيادة التعاون في مجالات الأنشطة المشتركة بين الطرفين، بزيادة قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة الرياضية، وإعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة مجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي، وإقامة دورات ومشروعات متنوعة للشباب لاكتشاف وتنمية المواهب في المجالات الرياضية المختلفة للمساهمة في خلق جيل قادر على الاندماج مع الغير





بخلاف تقديم برامج تنمية القدرات وصقل المهارات والتدريب في اتجاهات تنموية متنوعة، وعقد ورش العمل والمؤتمرات ذات الاتجاه القومي، واستثمار مشروعات التخرج للشباب داخل الجامعات والمعاهد، في ضوء متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل الطلاب وشباب الخريجين.





كما وافق الدكتور خالد عبد الغفار على تدشين مبادرة (حرم جامعي رياضي صحي) وأصدر تعليماته بتعميمها على مستوى جميع الجامعات والمعاهد المصرية، من أجل التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقاية من المرض وأسلوب التغذية الصحي، والتوعية الرياضية والبيئية التي تشمل الأماكن الصحية لممارسة الأنشطة والتعليم وفقًا لمعايير ومتطلبات الجودة في التعليم، والأنشطة الثقافية والاجتماعية مثل: الوقاية من الإدمان، الصحة النفسية والعقلية، المسؤولية الاجتماعية، على ان يتم تقديم جوائز مالية وعينية للجامعات المشاركة في المبادرة والحاصلة على أعلى التقييمات.





ووقع الاتحاد الرياضي للجامعات مذكرة تفاهم مع كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان من أجل دعم الملتقى الدولي للسياحة الرياضية الذي سيقام تحت شعار آفاق وطموحات (أسوان أحلى)، خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان





كما وقع الاتحاد بروتوكول تعاون مع جهاز الرياضة للقوات المسلحة من اجل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتبادل الأنشطة الرياضية التي تخدم المشروعات القومية الرياضية، والعمل على تخريج شباب جامعي ملتزم ومنضبط يساهم في رفع اسم مصر عاليا بين جميع دول العالم .





كل ذلك بخلاف تنظيم اتحاد الجامعات مؤتمرا دوليا بنظام الهجين بالتعاون مع كلية تربيه رياضية بنات – جامعه حلوان ومعهد الفنون القتاليه والعلوم (IMAS Egypt) وهو الذي اقيم يومي ٢٧ و٢٨ فبراير الماضي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافتتحه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة في أكثر من ٨٠٠ مشترك عبر تطبيق زووم وأكثر من ٥٠٠٠ مشترك عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة في العديد من الدول منها السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وإنجلترا وفرنسا والمانيا والولايات المتحده الأمريكية وروسيا وكندا واليابان بالإضافة إلى مصر.