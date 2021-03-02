أحمد موسى يستنكر الإساءة لـ أشرف بن شرقي.. وجامعة سوهاج تعتذر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جمهور نادي الزمالك في حالة من الحزن والغضب؛ بسبب ما فعله مدرس بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، وافتراض وفاة اللاعب أشرف بن شرقي.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن ما فعله المدرس حالة فردية، وقام وزير التعليم العالي بالاتصال باللاعب، وقدم إليه اعتذارًا عن ما بدر من المدرس في الامتحان.





ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن ما فعله المدرس تصرف غير مقبول على الإطلاق، خاصةً فيما يتعلق بإصابة شخص بكورونا ثم وفاته.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع «على مسئوليتي»، أن الجامعة لم تكن تعرف أن الامتحان يحتوي على هذا السؤال؛ مرددا «تم إلغاء انتداب المدرس على الفور، وتمت مراسلة جامعة أسيوط ليتم التحقيق العاجل معه».



