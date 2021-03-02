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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: لن نتردد في فرض مزيد من العقوبات على الحوثيين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:30 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مواصلتها الضغط على جماعة الحوثيين لمنعهم من زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، في تصريحات لقناة "العربية"، "سنواصل الضغط على الحوثيين لمنعهم من زعزعة اليمن"، مشددة على أن واشنطن "لن تتردد بفرض المزيد من العقوبات على الحوثيين".

وأضافت "سنواصل الضغط على مليشيات الحوثي لوقف ممارساتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة".

وأوضح جريفيث أن "التدخل الإيراني في اليمن وغيرها من الدول يفاقم الأزمات في المنطقة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تقوم بمشاورات مع حلفائها في المنطقة والمجتمع الدولي للحد من ممارسات إيران المزعزعة للاستقرار".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، عقوبات على القياديين، الحوثي منصور السعدي وأحمد الحمزي، في مليشيات الحوثي الإرهابية، على خلفية الهجمات الحوثية الأخيرة على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، إن "الحرس الثوري الإيراني يدرب ويوجه مليشيات الحوثي لمهاجمة السعودية وتهديد جوار اليمن"، مضيفًا أن "النظام الإيراني يؤجج الصراع في اليمن من خلال تقديم مساعدات مالية وأسلحة لمليشيات الحوثي".
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