الخارجية الأمريكية: لن نتردد في فرض مزيد من العقوبات على الحوثيين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مواصلتها الضغط على جماعة الحوثيين لمنعهم من زعزعة استقرار المنطقة.
وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، في تصريحات لقناة "العربية"، "سنواصل الضغط على الحوثيين لمنعهم من زعزعة اليمن"، مشددة على أن واشنطن "لن تتردد بفرض المزيد من العقوبات على الحوثيين".
وأضافت "سنواصل الضغط على مليشيات الحوثي لوقف ممارساتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة".
وأوضح جريفيث أن "التدخل الإيراني في اليمن وغيرها من الدول يفاقم الأزمات في المنطقة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تقوم بمشاورات مع حلفائها في المنطقة والمجتمع الدولي للحد من ممارسات إيران المزعزعة للاستقرار".