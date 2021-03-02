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فرج عامر: اتحاد الكرة قال اعمل مسحة كل ماتشين ومتجبش سيرة لحد.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:39 م
فرج عامر
فرج عامر
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هاني حسين
قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن أسعار المسحات الخاصة بـ كورونا متفاوتة وهناك مسحات تبدأ من 600 جنيه، :" مضيفا:" اتفقنا   مع جامعة الإسكندرية لإجراء المسحة بـ 600 جنيه".

وأضاف فرج عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن  " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" انا مش هقدر اعمل مسحات كورونا ومش هعملها".

وتابع فرج عامر:" اتحاد الكرة  قال لنا اعملوا مسحة كل مبارتين بس متجبوش سيرة لحد"، مضيفا:"  اتحاد الكرة هددنا بانسحاب الفريق في حال عدم اجراء مسحات كورونا للفريق".

 واكمل فرج عامر:" الأندية محملة باعباء وتكاليف كثيرة ومنها تكاليف اللاعبين والملابس والمكافآت وتكاليف السفر والرعاة لا يدفعون الأموال كلها ".
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