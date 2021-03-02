فرج عامر: اتحاد الكرة قال اعمل مسحة كل ماتشين ومتجبش سيرة لحد.. فيديو

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن أسعار المسحات الخاصة بـ كورونا متفاوتة وهناك مسحات تبدأ من 600 جنيه، :" مضيفا:" اتفقنا مع جامعة الإسكندرية لإجراء المسحة بـ 600 جنيه".
وأضاف فرج عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" انا مش هقدر اعمل مسحات كورونا ومش هعملها".
وتابع فرج عامر:" اتحاد الكرة قال لنا اعملوا مسحة كل مبارتين بس متجبوش سيرة لحد"، مضيفا:" اتحاد الكرة هددنا بانسحاب الفريق في حال عدم اجراء مسحات كورونا للفريق".
واكمل فرج عامر:" الأندية محملة باعباء وتكاليف كثيرة ومنها تكاليف اللاعبين والملابس والمكافآت وتكاليف السفر والرعاة لا يدفعون الأموال كلها ".