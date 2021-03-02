أول تصريح لرئيس الوزراء الكويتي عقب إعلان تشكيل الحكومة

كشف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، عن استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وقال رئيس مجلس الوزراء حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتنمية قطاع الاتصالات.





وتابع رئيس مجلس الوزراء: فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي بما يتيح للوزراء التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والارتقاء بها.





واستكمل رئيس مجلس الوزراء: ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية وقد تم تقديم كثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيس في إصلاح الاقتصاد الوطني.





واستطرد رئيس مجلس الوزراء يجدد التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية وأن اللقاءات معهم حققت كثيرا من التقارب في وجهات النظر.





وتابع نؤكد حرص الجميع على العمل للصالح العام والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية، مشددا على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات مع تعاونه.