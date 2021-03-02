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رياضة

منتخبات مونديال الرماية تواصل جولاتها السياحية في مصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:02 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نظمت إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش، جولة سياحية لمجموعة من المنتخبات المشاركة بالبطولة.

بدأت الجولة باصطحاب عدد من لاعبي المنتخبات والوفود المرافقة لهم إلى منطقة أهرامات الجيزة ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش التي تستضيفها مصر في الفترة 22 فبراير حتى 5 مارس 2021.

شارك في الزيارة السياحية مجموعة من المنتخبات منهم  كازخستان والتشيك وبيرو، وحرص اللاعبون على التعرف على تاريخ الحضارة المصرية من خلال الاستماع إلى المرشدين السياحيين المرافقين لهم.

وقدمت المنتخبات الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للبطولة على كل ما يبذولونه من جهد تلبيةً لرغبات اللاعبين، وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المطلوبة سواءً على مستوى الأمور اللوجستية والإدارية، وكذا الجولات السياحة المتميزة، والفعاليات المتنوعة التي يتم تنفيذها على هامش البطولة.

وأشاد اللاعبون بترحاب المصريين، وحسن الاستقبال، والاستضافة منذ وصولهم مطار القاهرة للمشاركة بكأس العالم للرماية بالخرطوش.
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