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رياضة

في غضون دقائق.. المصري يتعادل أمام بيراميدز بركلة جزاء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:34 م
عمر كمال
عمر كمال
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حسام الحارتي
أحرز عمر كمال هدف تعادل النادي المصري في شباك بيراميدز في  اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 13  والمؤجلة من بطولة الدوري لتصبح نتيجة المباراة "1-1".

وتمكن عمر كمال من إحراز هدف التعادل في الدقيقة" 67 "، من خلال ركلة جزاء .

وتمكن عمر جابر من إحرز هدف التقدم في الدقيقة " 60"، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك المصري.

وبدأ اللقاء بضغط هجومي واستحواذ على مجريات اللعب  من لاعبي بيراميدز، وهددوا مرمى المصري في أكثر من كرة.

وأهدر لاعبو بيراميدز العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة مبكرا لكن تمكن لاعبو المصري من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم.

ويتواجد المصري في المركز الرابع برصيد "23"، نقطة بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثامن برصيد "20"، نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : أحمد مسعود

الدفاع:- عمر كمال - إسلام صلاح - فريد شوقى - سعيدو 

فى الوسط: أحمد شديد - علاء عطا - محمد عنتر - أموتو أوجستين 

فى الهجوم: محمد جريندو - عمرو موسى 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من" أحمد دعدور - أحمد جمعة - حسن على - حجاج عويس - أحمد رفعت - إيزى ايميكا - مصطفى سلطان - كزادى كيسونجو - محمد نعمان صالح

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي 
 
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي 
 
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق 
 
خط الهجوم: دييجو رولان 
 
ويتواجد على مقاعد البدلاء: جون أنطوي - أحمد الشناوي - طارق طه - محمود وادي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر.
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