بمكياج ناعم.. ديميت اوزديمير تستعرض جمالها على إنستجرام

إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والماسكرا، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

ديميت أوزديمير Demet Özdemir)‏ ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، واشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل "رائحة الفراولة" بدور أسيل.





وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، وبدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.





وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في إحدى كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.



