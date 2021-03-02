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رياضة

تقارير .. شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد في الديربي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:44 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
بات هناك شكوك حول إمكانية مشاركة النجم البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب ريال مدريد مع فريقه في مباراة الديربي أمام أتليتكو مدريد والمقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويغيب إيدين هازارد عن ريال مدريد بسبب إصابة عضلية منذ 3 فبراير الماضي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن الثنائي هازارد وداني كارفخال لاعبا الريال لم يكن لهما أي دور خلال تدريبات الفريق اليوم، وأن هناك شكوك حول لحاق النجم البلجيكي بمواجهة الديربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي كارفخال وهازارد تدربا بشكل منفصل اليوم الثلاثاء، وأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي كان يعول على تواجد النجم البلجيكي بمقاعد البدلاء في المباراة الحاسمة أمام أتليتكو.

وغاب هازارد عن مباراة الديربي الأولى هذا الموسم والتي حقق فيها ريال مدريد فوزًا بهدفين دون رد.

ولم يلعب هازارد سوى 13 مباراة بالقميص الأبيض فقط هذا الموسم، وسجل ثلاث مرات ولم يقدم حتى الآن تمريرة حاسمة.

ويتصدر أتليتكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وبرصيده 58 نقطة، فيما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث وبرصيده 53 نقطة.
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