أحمد موسى ينفعل على الهواء ويطالب رئيس لجنة الزراعة بالانحياز للفلاحين

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن حصة مصر من النيل حوالي 55 مليار متر مكعب؛ وهناك زيادة في أعداد السكان وزيادة التوسعات في استخدام المياه، لذا يجب الاستفادة من كل قطرة مياه.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ان مشروع قانون الموارد المائية والري ضروي في هذا التوقيت؛ لافتا ان هذا القانون يهدف الي توفير تنمية شاملة .





واشار الي القانون تم الموافقة عليه من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن الحديث عن بيع المياه للفلاحين غير صحيح اطلاقا هدفه الفوضى.





واكد ان الانحياز الأساسي في صالح المواطن ولن ينتهي مشروع القانون إلا بعد التوصل إلى حلول.



