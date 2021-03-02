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حوادث

بزعم استخراج تأشيرات دول عربية وأجنبية.. ضبط سيدة تنصب على مواطنين بالاسكندرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:47 م
ضبط فتاة
ضبط فتاة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء وإدارة العديد من حسابات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وزعمها قدرتها إستخراج تأشيرات دخول لبعض الدول العربية والأجنبية وإستخراج الموافقات الأمنية اللازمة وتجديد الإقامات لبعض الجانب بالبلاد نظير مبالغ مالية ، فضلًا عن قيامها بممارسة تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد مقابل حصولها على عمولة مالية عن كل عملية إيداع بالمخالفة للقانون ، وذلك حال تواجدها بمحيط ميناء القاهرة الجوى.

وعثر بحوزتها على (هاتف محمول) بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المبين.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
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