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أحمد موسى يتضامن مع لاعب الزمالك بعد الإساءة له في امتحان .. تصرف فردي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:52 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
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عبد الخالق صلاح
استنكر الإعلامي أحمد موسى، واقعة كلية الحقوق بجامعة سوهاج، التي تضمنت وضع سؤال خلال أحد الامتحانات يحمل إساءة إلى لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي؛ موضحا انها واقعة مؤسفة وصعبة جدا، تصرف فردي لا يعكس قيمة أساتذتنا بالجامعات .

ووجه  موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد»  التحية إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بعدما أجرى اتصالا مع اللاعب أشرف بن شرقي. 

وقررت جامعة سوهاج إلغاء انتداب الأستاذ الجامعي، مع مخاطبة جامعة أسيوط لإحالته إلى التحقيق.

من جانبه قال  الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن ما فعله المدرس تصرف غير مقبول على الاطلاق، خاصة فيما يتعلق بإصابة احد بكورونا ثم وفاته .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع «على مسئوليتي»، أن الجامعة لم تكن تعرف أن الامتحان يحتوي على هذا السؤال؛ مرددا: «تم إلغاء انتداب المدرس على الفور وتم مراسلة جامعة اسيوط ليتم التحقيق العاجل معه.

وقدم الاعتذار الى اللاعب والشعب المغربى ونادي الزمالك وكل المحترفين على أرض مصر . 
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