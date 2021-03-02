طلب إحاطة و3 أسئلة برلمانية عن تدني مستوى الخدمة في أتوبيسات نقل شرق الدلتا

تقدم النائب الوفدي محمد عوض السيد وأمين سر لجنة النقل والمواصلات بثلاثة اسئلة برلمانيه وطلب احاطة لمجلس النواب في عدد من الشكاوي التي تهم قطاع كبير من مواطني جنوب سيناء اهمها من تضمنه ؛طلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن توقف العمل في عدد من المستشفيات بجنوب سيناء.





حيث توقف العمل بجميع الوحدات الصحية بمدن محافظة جنوب سيناء لدخولها منظومة التامين الصحي في مارس الماضي ولم تنتهي التجهيزات حتي الآن علاوة علي توقف العمل بمستشفى راس سدر العام رغم انه لم يمر علي إنشائها 11سنة بالإضافة لتوقف العمل بمستشفي طور سيناء العام لتساقط اجزاء منها وحفاظا علي ارواح المرضي توقف العمل وبذلك تكون مدينتي طور سيناء وراس سدر خارج قطاع الصحة.





واضاف النائب محمد عوض السيد إنه توجه بسؤال برلماني لوزير الاتصالات توصيل خطوط التليفونات الارضية بأحياء ومناطق كثيرة في جنوب سيناء رغم احتياج الاهالي وطلاب المدارس والجامعات للانترنت للتعلم عن بعد.





مشيرا إلي إنه تقدم ايضا بسؤال برلماني لوزير قطاع الاعمال ورئيس مجلس إدارة شركة نقل شرق الدلتا بخصوص تدني مستوي الخدمة والغاء بعض الخطوط من والي جنوب سيناء علاوة عدم توفر عدم خطوط من راس سدر الي طور سيناء.





واشار نائب جنوب سيناء الي إنه تقدم بسؤال برلماني لوزير الإسكان لعدم تسليم المستحقين وحدات الإسكان الاجتماعي لاكثر من 5 سنوات و تعسف صندوق الاسكان الاجتماعي مع بنك مصر رغم سداد المستحقين مبلغ 9 آلاف جنيه لكل مستحق من عام 2015.



