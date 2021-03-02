ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

طلب إحاطة و3 أسئلة برلمانية عن تدني مستوى الخدمة في أتوبيسات نقل شرق الدلتا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:36 م
النائب الوفدي محمد
النائب الوفدي محمد عوض السيد
Advertisements
ايمن محمد
تقدم النائب الوفدي محمد عوض السيد وأمين سر لجنة النقل والمواصلات   بثلاثة  اسئلة برلمانيه وطلب احاطة لمجلس النواب  في عدد من الشكاوي التي تهم قطاع كبير من مواطني جنوب سيناء  اهمها من تضمنه ؛طلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن توقف العمل في عدد من المستشفيات  بجنوب سيناء.

حيث توقف العمل  بجميع الوحدات الصحية بمدن محافظة جنوب سيناء  لدخولها منظومة التامين الصحي   في مارس الماضي  ولم تنتهي التجهيزات حتي الآن  علاوة علي توقف العمل بمستشفى  راس سدر العام  رغم انه لم يمر علي إنشائها 11سنة بالإضافة لتوقف العمل بمستشفي طور سيناء العام لتساقط اجزاء منها وحفاظا علي ارواح المرضي توقف العمل  وبذلك تكون مدينتي طور سيناء وراس سدر خارج قطاع الصحة.

واضاف النائب محمد عوض السيد إنه توجه بسؤال برلماني  لوزير الاتصالات  توصيل  خطوط التليفونات الارضية بأحياء   ومناطق كثيرة في جنوب سيناء  رغم احتياج الاهالي وطلاب المدارس والجامعات  للانترنت للتعلم عن بعد.

مشيرا إلي إنه تقدم ايضا بسؤال برلماني لوزير قطاع الاعمال  ورئيس مجلس إدارة  شركة نقل شرق الدلتا بخصوص  تدني مستوي الخدمة  والغاء  بعض الخطوط  من والي جنوب سيناء  علاوة  عدم توفر  عدم  خطوط من راس سدر الي طور سيناء.

واشار نائب جنوب سيناء  الي إنه تقدم بسؤال برلماني لوزير الإسكان  لعدم  تسليم  المستحقين  وحدات الإسكان الاجتماعي  لاكثر من 5 سنوات  و تعسف صندوق الاسكان الاجتماعي مع بنك مصر  رغم سداد المستحقين مبلغ 9 آلاف جنيه لكل مستحق  من عام  2015.

اقرأ أيضا :
طلب إحاطة و3 أسئلة برلمانية عن تدني مستوى الخدمة في أتوبيسات نقل شرق الدلتا
طلب إحاطة و3 أسئلة برلمانية عن تدني مستوى الخدمة في أتوبيسات نقل شرق الدلتا
طلب إحاطة و3 أسئلة برلمانية عن تدني مستوى الخدمة في أتوبيسات نقل شرق الدلتا
طلب إحاطة و3 أسئلة برلمانية عن تدني مستوى الخدمة في أتوبيسات نقل شرق الدلتا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: محافظ جنوب سيناء وافق على تجهيز مدرسة التمريض لعزل مصابي كورونا

سكرتير عام محافظة جنوب سيناء يتفقد تجهيز مدرسة التمريض لعزل مصابي كورونا

برلماني يطالب وزير النقل بسرعة إنهاء ازدواج طريق الموت في الشرقية

برلماني يطالب وزارة الصحة بحل أزمة عجز التخصصات الطبية بجنوب سيناء

200 طلب خلال شهر.. نائب الوفد يواجه مشكلات جنوب سيناء

برلماني: زيارة القصير لجنوب سيناء أنهت مشاكل المزارعين والصيادين

ترشيحاتنا

تصرف فردي خاطئ.. تفاصيل مكالمة وزير التعليم العالي مع أشرف بن شرقي

وفاة شقيق المخرج خالد يوسف

لماذا الآن؟.. خبير شأن أفريقي تكشف تفاصيل زيارة مريم الصادق المهدي للقاهرة

فرج عامر يهدد بانسحاب سموحة من الدوري

10 آلاف جنيه لكل لاعب.. اتحاد الكرة يصدم أندية الدوري بشأن المسحات الطبية

انتصار تاريخي.. بيراميدز يحقق فوزا صعبا على المصري 2 - 1

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها

منتخبات مونديال الرماية تواصل جولاتها السياحية في مصر