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رياضة

أمير توفيق: تعلمت من الخطيب إنكار الذات والعمل المؤسسي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:02 م
صدى البلد
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اكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أنه تعلم من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إنكار الذات والعمل بالنظام المؤسسي .

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الأعلامي اسامه حسني لقناة الأهلي أنه حين عاد للاهلي من جديد بعد تولي محمود الخطيب رئيس النادي ، عقد بيبو جلسه معه في وجود المهندس عدلي القيعي مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات وقتها .

وأضاف أن محمود الخطيب منحني ثقة بلا حدود ودعمني في العمل وتعلمت منه إنكار الذات في خدمة الأهلي.

واكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أنه أتخذ قراره بالإتجاه إلي التسويق الرياضي بعد الأعتزال مبكرًا.

وقال أنه أعتزل وهو لم يبلغ الــ28 من عمره بسبب الإصابة وبعض الأمور التي احاطت بعالم الساحرة المستديره عقب مجزرة بورسعيد.

 

وتابع أنه أختار التسويق الرياضي بعد ان راي ندرة من يعملون بهذا المجال خاصة أن معظم اللاعبين الذين يعتزلون يتجهون للتدريب أو مجلس الإدارة أو الإعلام.

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